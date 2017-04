Familiares buscan a gemelas de 14 años desaparecidas

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos adolescentes gemelas de 14 años de edad.



Las no localizadas son Danna Daniela y Dania de Jesús Macías Osorio.



Como media filiación tienen ojos color verde, cabello castaño corto y ondulado, tez morena clara, mentón redondo, peso 40 kilogramos, estatura 1.53 metros, complexión delgada, boca media, labios delgados, ceja poblada, nariz ancha.



Al momento de su desaparición vestían uniforme escolar, pans rojo con franjas blancas, blusa blanca.



Manifiesta la parte reportante que salieron el pasado lunes 24 de abril con rumbo a la escuela Alba Roja, y la última vez que las vieron fue en el fraccionamiento Villas del Álamo, al parecer se trasladarían a la 5 y 10. Pero desde entonces se desconoce su paradero.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.