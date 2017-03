Un muerto por choque contra techo de túnel en Boston

BOSTON(AP)

Una persona murió y otra resultó herida cuando el vehículo en que viajaban salió volando de una autopista elevada y chocó contra el techo de un túnel en Boston.



El suceso ocurrió a eso de las 2:15 a.m. del domingo en la carretera Route 90, dijo la policía estatal de Massachusetts.



El vehículo iba en dirección oriental cuando cayó y embistió el techo del túnel, averiando varios cables e interruptores. La policía sigue investigando cómo fue que el carro se salió de la vía.



El conductor del vehículo, un hombre de 20 años de Brookline, murió al impacto. Una mujer fue llevada al hospital pero no está grave. No se difundieron sus nombres de inmediato.