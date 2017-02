Saldo blanco en tercer día de Carnaval

ENSENADA, Baja California(GH)

Un total de 144 personas fueron detenidas por faltas menores a Bando de Policía y Gobierno, durante el tercer día del Carnaval de Ensenada.



El Director de Seguridad Pública Municipal, Emilio Camarena Castillo, informó que en los tres días que van de Carnaval se han asegurado a 253 personas por faltas, mientras el personal de la policía realiza recorridos de vigilancia dentro y fuera de la zona de festejos.



Asimismo, se han realizado diversos operativos para impedir el robo de vehículos, por lo que hasta el momento no ha habido ningún reporte en ese sentido.



El Director exhortó a la población a no orinar en la vía pública, ya que hay baños en el área de festejos y puntualizó que todas las personas que introduzcan objeto contundentes o punzo cortantes, armas de fuego o que inciten o participen en riñas, serán asegurados.



Finalmente, recomendó a las personas que asisten al evento, a que se cercioren de que su vehículo esté bien cerrado al momento de estacionarlo, no dejar objetos a la vista y que los menores de edad estén acompañados de u adulto en todo momento y en caso de extravío que den aviso de manera inmediata a los policías que se encuentran en el evento o al 911.