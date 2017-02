Detienen a 109 en dos días de carnaval

ENSENADA, Baja California(GH)

Una cantidad de 109 personas han sido detenidas en los dos últimos días del Carnaval de Ensenada, y fueron por cometer faltas administrativas, señaló la Policía.



Este viernes quedaron arrestados un total de 37 personas en los festejos de coronación de la corte real 2017.



Mientras que es jueves en que inició la fiesta de la carne con la tradicional quema del mar humor fueron asegurados una cantidad de 72 individuos.



Los detenidos para obtener su libertad tuvieron la opción de pagar la multa o cumplir horas de arresto en las celdas preventivas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).



Emilio Camarena Castillo, director de Seguridad Pública, dijo que los detenidos fueron resultados de los recorridos de vigilancia implementados en la zona de festejos y los alrededores.



Exhortó a las personas que pretendan acudir a la fiesta no llevar objetos metálicos, armas, no orinar en la vía pública pues existe sanitarios pórtales en Playa Hermosa.



Entre los dos días de la fiesta, mencionó, no se han registrado robo de vehículo, por lo que recomendó a la comunidad asegurar su unidad y no dejar objetos valiosos en el interior.