Familiares buscan a Salvado Eduardo extraviado del 22 de marzo

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de 49 años de edad.



El extraviado responde al nombre de Salvado Eduardo Pelayo Díaz, "Toby".



Como media filiación tiene ojos color café, cabello castaño, tez blanca, mentón redondo, peso 80 kilogramos, estatura 1.73 metros, complexión media, boca chica, labios delgados, ceja poblada, nariz ancha.



Manifiesta el reportante que su hermano, Salvado Eduardo Pelayo Díaz, se encontraba viviendo en esta ciudad, desconociendo el lugar, siendo la última vez que se comunico con él, el miércoles 22 de marzo de 2017. El no localizado fue deportado de Estados Unidos hace aproximadamente un año.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.