'Narcos' amenazan a estudiantes para que vendan droga

TIJUANA, Baja California(GH)

Una banda de delincuentes en la colonia Ricardo Flores Magón está reclutando a jóvenes para vender droga y en caso de negarse los amenazan con lastimar a sus familiares.



Lo anterior fue denunciado por padres de familia de la Telesecundaria Número 27 ante el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro y funcionarios municipales.



Señalaron que los integrantes del mencionado grupo no viven en la zona y que aprovechan la falta de luminarias para meterse a los hogares de la demarcación para robar lo que encuentren a su paso.



Dijeron sentirse preocupados porque los estudiantes de la secundaria han sido asaltados en repetidas ocasiones, al despojarlos de sus teléfonos celulares, dinero y hasta sus mochilas.



Una de las madres de familia, quien prefirió mantener el anonimato, declaró que tuvo que mandar a su hija fuera de la ciudad debido a que tuvo problemas con la banda al tratar de involucrarla en sus actividades criminales.



“Les ofrecen droga y dinero, les dicen que les darán protección, y si no acceden o no quieren seguir vendiéndoles droga, los amenazan con que les pasará algo a sus familiares”, dijo.



Ante tal situación, el director de la Policía y Tránsito Municipal, Luis Felipe Chan, declaró no tener conocimiento de que dicha situación suceda en otras partes de la ciudad por lo que tomarán medidas inmediatas al respecto.



Entre ellas se encuentra mayor patrullaje en la zona, especialmente de noche, además de trabajo de inteligencia.



Inclusive llevarán pláticas con los vecinos a través de Prevención de Delito para atacar el problema.