Policía cibernética atiende amenazas a escuelas en redes

TIJUANA, Baja California(GH)

Las amenazas que varias escuelas de Tijuana han recibido no son tema del Sistema Educativo Estatal (SEE), sino de la Secretaría de Seguridad Pública.



Así lo confirmó Adrián Flores Ledesma, delegado del SEE, quien dijo que las amenazas a los planteles escolares se han presentado desde años anteriores, lo que ha cambiado es la modalidad con el uso de las redes sociales.



“Se vuelve viral y esto sí genera cambios de inseguridad en los propios padres y alumnos, por esto nos están ayudando las áreas de inteligencia de la policía cibernética federal y municipal”, destacó.



Por lo que respecta atender a la SEE, indicó, es activar protocolos como el Operativo Mochila, que asegura que los alumnos no ingresen con objetos punzo-cortantes, plumones, aerosoles y bebidas alcohólicas.



En caso de encontrarse alguno de estos objetos, las autoridades escolares están obligadas a citar a los padres para que firmen una carta responsiva en donde su hijo se compromete a asistir a un taller de los centros integrales juveniles.



Atienden reporte



A las 08:29 horas de ayer, la Policía Municipal atendió reporte de la central de radio donde se indicaba que en la Secundaria 25 se habían recibido amenazas por medio de redes sociales.



Los oficiales se entrevistaron con el director, quien les manifestó que el jueves detectó en una red social un mensaje que decía que el 24 de marzo habría un atentado en contra de la escuela.