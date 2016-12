Jaime está desaparecido desde el 16 de diciembre

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de 42 años que se encuentra extraviado desde el 16 de diciembre del 2016.



El extraviado responde al nombre de Jaime Sánchez de 42 años de edad.



Como media filiación tiene ojos color café, cabello negro, tez blanca, mentón redondo, pesa 111 kilogramos, mide 1.85 metros, complexión mediana, boca mediana, labios medianos, ceja poblada, nariz mediana, frente amplia.



Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de mezclilla azul, tenis Nike Jordan tipo bota blancos con negro.



La parte reportante dice que la última vez que vio a su esposo, Jaime Sánchez cuando tomó un taxi libre para dirigirse a la línea internacional de San Ysidro para dirigirse a su trabajo como conductor de camiones de carga pesada. Pero desde ese día no ha tenido comunicación con él.



Comenta la esposa que ha tratado de contactarse con familiares de su esposo, pero recibe amenazas por parte de los primos que viven en Estados Unidos.



Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.