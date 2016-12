Familiares buscan a Ercilia, extraviada desde el 20 de diciembre

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una mujer de 40 años que se encuentra extraviada desde el 20 de diciembre del 2016.



La extraviada responde al nombre de Ercilia Corral de 40 años de edad, originaria de Los Ángeles, California, con residencia en San Diego.



Como media filiación tiene ojos color café claros, cabello café oscuro, tez blanca, mentón redondo, mide 1.67 metros, complexión mediana, boca mediana, labios regulares, ceja delineada, nariz mediana, frente amplia.



Tiene un tatuaje en espalda baja tipo tribal de diferentes colores.



La parte reportante señala que Ercilia Corral le comentó el 20 de diciembre a una amiga que venía a Tijuana, sin decirle a qué venía, o con quién. Sin embargo, desde ese día no la localizan. Ya la buscaron en Estados Unidos con amigos, y el teléfono de ella se encuentra apagado.



Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.