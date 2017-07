Al menos 90 víctimas han pagado extorsiones

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de la información sobre el tema y las medidas de prevención divulgadas, aún existe un alto índice de personas que caen en las llamadas de extorsión, secuestros virtuales y de fraudes telefónicos en Baja California.



Tan solo este año, en todo el estado se han presentado al menos 235 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por estos delitos, informó José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales.



De estas denuncias, un total de 90 víctimas han entregado dinero a los extorsionadores y defraudadores, a través de depósitos en cuentas bancarias o de depósitos de dinero, agregó el titular de la SIE.



En lo que va del 2017, los extorsionadores y defraudadores se han hecho de cerca de 500 mil pesos, los cuales no se han recuperado.



González Martínez explicó que, aunque se tengan las fichas de depósito, muchas de las cuentas son creadas con documentos falsos, lo que dificulta dar con los responsables del engaño telefónico. En otros casos, engañan y pagan a adultos mayores para utilizar sus cuentas en bancos pequeños.



“En muchos casos han obtenido chips (tarjetas SIM) con el área de Baja California, para que las extorsiones parezcan más reales, que son de aquí, pero hacen las llamadas de fuera”, comentó el subprocurador.



Una de las modalidades más recientes es a través del uso de la red de mensajería de Whatsapp, en la que los extorsionadores obtienen el número y contactos de la víctima, a quienes le mandan fotografías para simular un secuestro, pero sigue siendo un engaño, señaló.



“Si bien el tema de las extorsiones va a la baja, cada vez caen menos, pero aún caen, los criminales son hábiles con la psicología y engañar a las víctimas”, expresó González Martínez.



Consejos para evitar ser víctima del engaño telefónico en la modalidad de “cobro de piso”:



-No otorgue números o NIP de tarjetas telefónicas o bancarias.

-No dé información personal de usted ni de sus familiares o amigos.

-No realice depósitos bancarios.

-No prometa cantidad económica alguna.

-Si lo citan en algún lugar no acuda, cuelgue la llamada y denuncie al 089.