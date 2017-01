Asesinan en Los Ángeles a un famoso estilista

LOS ÁNGELES, California(AP)

La policía estaba investigando el martes el asesinato del estilista y ejecutivo de una compañía de belleza Fabio Sementilli, quien fue encontrado golpeado y apuñalado en su casa de Los Ángeles.



Los detectives no proporcionaron de inmediato un posible motivo del homicidio. Dijeron que su automóvil Porsche 911 Carrera modelo 2008 había desaparecido de su residencia.



Paramédicos encontraron el lunes a Sementilli, de 49 años, en el patio de una casa enrejada ubicada en el elegante barrio de Woodland Hills. Estaba sangrando abundantemente y murió en el lugar.



Sementilli, nacido en Canadá, trabajó durante décadas como un estilista de peinado que estableció tendencias y fue vicepresidente de educación para productos de belleza en la empresa Coty Inc.

La compañía dijo en un comunicado que Sementilli fue un ícono en la industria.



Sementilli se había establecido como un "mentor y modelo a seguir para tantos", dijo Alison Alhamed, editora en jefe de la revista Modern Salon.



"Apenas podía caminar unos cuantos metros en una exhibición comercial antes de que alguien lo detuviera para tomarse una selfie con él y compartir lo mucho que impactó sus carreras", comentó Alhamed.



El viernes, Sementilli publicó en Facebook una fotografía de su certificado de estilista de peinado de 1987 y recordó cómo su carrera de 30 años fue ayudada por una ética de trabajo fuerte y apoyo de colegas.



"Estoy optimista, estoy motivado y no acepto a mi alrededor el hábito de negatividad", escribió.