Vinculan a proceso a presunto asesino

TIJUANA, Baja California(GH)

Fue vinculado a proceso un sujeto por ser señalado como el presunto responsable de matar a otro hombre, a quien golpeó en la cabeza con un barrote de madera y varias personas lo observaron.



Así se reportó la tarde de ayer en una audiencia celebrada en los Juzgados de La Mesa, los representantes del Ministerio Público informaron que el hoy imputado, Adán “N”, cometió el crimen el pasado 17 de diciembre, en el estacionamiento de una tienda de autoservicio de la colonia El Laurel.



Se detalló que sin mediar alguna palabra con su víctima, el imputado golpeó por la espalda al hombre cuando estaba platicando con otra persona; luego de recibir el golpe cayó al piso y quedó inconsciente.



El lesionado trabajaba como empacador en un supermercado ubicado en la misma colonia, cerca del lugar donde fue atacado.



El empacador, un hombre de la tercera edad, fue llevado a un hospital de la localidad para que recibiera atención médica, sin embargo, el 18 de diciembre perdió la vida debido a un traumatismo cráneoencefálico.



Los mismos miembros del Ministerio Público indicaron que hay varios testigos quienes testificaron observar a Adán “N” cometer el asesinato y luego huyó del lugar, incluso fue descrito como un residente problemático de esa misma colonia.



La defensa del imputado, dos abogados particulares, solicitó como media de prueba un examen sicológico para demostrar que no se encuentra bien de sus facultades mentales.



A lo que la juez en turno señaló que la petición no contaba con fundamento y además no se había ejercitado por el conducto correspondiente.



Por lo que se determinó vincular a proceso al hombre de 30 años por el delito de homicidio calificado y se fijó un plazo de seis meses para se finalice la investigación, por lo que Adán “N” permanecerá en la penitenciaría de La Mesa.