Hombre detenido por posesión de armas y substancias prohibidas

ENSENADA, Baja California(GH)

Detectaron dos fusiles, cartuchos útiles y un recipiente con una substancia con características similares a la droga conocida como 'crystal'.



Resultado de las acciones emprendidas por el XXII Ayuntamiento de Ensenada para abatir el delito en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, la Base de Operaciones Mixtas aprehendió a una persona del sexo masculino por posesión de armas y substancias prohibidas en la Delegación Camalú.



El director de Seguridad Pública Municipal, Emilio Camarena Castillo informó que en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano se atendió un reporte anónimo recibido en la barandilla de Camalú, referente a una persona en actitud sospechosa.



Detalló que en la denuncia se hizo mención que un sujeto se encontraba en la colonia Lázaro Cárdenas del Río II inspeccionando un predio, mismo que se había retirado a una zona en donde hay establecimientos de venta de partes usadas para automóvil.



Emilio Camarena recordó que la inspección de un predio ajeno es una falta al Bando de Policía y Gobierno, referente a acciones que atentan contra la paz y tranquilidad contempladas en el artículo 26 fracción X que a la letra dice: “treparse a las bardas o cercos para espiar los interiores de los domicilios, o faltar el respeto a sus moradores”.



Precisó que en la llamada anónima se mencionó que dicha persona circulaba a bordo de un carro tipo pick up marca Dodge color rojo, por lo que las unidades de la BOM se trasladaron al lugar mencionado por el denunciante.



El funcionario indicó que al circular de Norte a Sur a la altura de la calle Cerro Centinela colonia Lázaro Cárdenas del Río II, la fuerza pública visualizó un automóvil que circulaba de Oriente a Poniente y que coincidía con el reporte; cuyo tripulante al ver la presencia de la autoridad aceleró la marcha, razón por la que se le hizo el alto con señales visibles y audibles.



Puntualizó que al no detener la marcha, se inició una persecución en la que la unidad tipo pick up marca Dodge Dakota, cabina y media de color rojo modelo aproximado 2001, perdió el control del vehículo e impactó a una camioneta Ford Windstar modelo 1995 que en ese momento se encontraba sin conductor.



“Tras el impacto con el vehículo estacionado, del Dakota color rojo descendió un hombre que inició la huida pie tierra, mismo que fue detenido más adelante por los participantes en el operativo, quienes lo trasladaron caminando hasta donde había abandonado su unidad”, expresó.



Camarena Castillo indicó que al llegar al lugar referido se procedió a la inspección del vehículo tipo pick up en donde se encontró un fusil .223 y un rifle 7.62 x 39, una bolsa de plástico transparente con 232 cartuchos útiles y un recipiente de plástico con una substancia con características similares a la droga conocida como cristal.



Señaló que tras el hallazgo y tras comprobar que Mauricio N., de 33 años de edad no contaba con autorización para la portación de armas de fuego, se le dio lectura a sus derechos e iniciaron los preparativos para su traslado a la cabecera municipal.



El titular de Seguridad Pública agregó que el detenido y los objetos asegurados fueron entregados en las instalaciones de la Procuraduría General de la República.



Finalmente, Emilio Camarena reiteró el llamado a la población ensenadense para que reporten cualquier actividad ilícita a las líneas de emergencia 911 y 089, pues de esta manera se podrá avanzar en las acciones emprendidas para la disuasión del delito y lograr entornos seguros.