'Revientan' guarida de maleantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Gracias a un cateo se localizaron dos pick up que tenían en su interior varias armas de grueso calibre, cientos de cartuchos, así como equipo y ropa táctica, la cual era utilizada por una célula delictiva.



La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana informó que el cateo se realizó en una casa ubicada en la calle Ojos Negros de la colonia El Tecolote.



Detalló que el Ministerio Público Contra Robo de Vehículos, al darle seguimiento a una investigación de robo de vehículo con violencia, solicitó una orden de cateo.



En la casa se encontró un pick up Chevrolet Silverado, color blanco de dos puertas, modelo 2008, con placas, el cual contaba con reporte de robo y en el que se encontraron tres rifles de asalto calibre .223.



También se localizó una camisa de manga larga con la leyenda Policía Federal; dos chalecos antibalas de color negro; una bolsa de lona que tenía en su interior un cargador con una munición calibre 380.



Asimismo se localizaron 487 municiones calibre 45 y en una segunda bolsa de plástico se descubrieron 698 municiones calibre 40.



El segundo vehículo, muy parecido al primero, un pick up marca Chevrolet Silverado 2500 HD, de dos puertas, color blanco, modelo 2008, sin placas. La similitud de ambos vehículos hacen suponer que formaban parte de un convoy, según fuentes policiacas.



También se encontró un rifle calibre .223 desabastecido, así como dos rifles calibre 7.62 x 39, mejor conocidos como “cuerno de chivo”, solamente uno de ellos tenía cuatro municiones.



Personal policiaco decomisó también un pasamontañas color negro; dos chalecos antibalas color negro; otros dos chalecos antibalas color verde con café.



Había además una caja de cartón donde se localizaron dos pares de botas tácticas, tres camisas negras de manga larga, un pantalón operativo color caqui, un pantalón operativo negro y un chaleco balístico negro.



Todo fue enviado a la Unidad de Servicios Periciales de la PGJE y se abrió una investigación para identificar a los ocupantes del domicilio cateado y detener a los posibles responsables.