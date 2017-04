Mujer es baleada en Swap Meet

TIJUANA, Baja California(GH)

Dentro de las instalaciones del swap meet de la 5 y 10 se intentó otro asesinato, en esta ocasión en contra de una mujer.



De acuerdo al reporte de las autoridades, alrededor de las 15:00 horas de ayer una mujer fue herida de bala mientras se encontraba en el pasillo 2 de dicho mercado.



De inmediato inició una fuerte movilización policiaca y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para atender a la víctima.



La mujer, de aproximadamente 45 años y quien no ha sido identificada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.



Con relación del ataque armado, las autoridades policiales hasta el momento no han reportado a alguna persona detenida.



Rojo historial



En los dos últimos meses, adentro y en las afueras del swap meet de la 5 y 10 se han registrado al menos tres ataques armados, que han dejado como saldo dos personas muertas.



La mañana del domingo 12 de marzo, mientras estaba en las afueras del mercado, un hombre fue ejecutado, sin que se reportaran personas detenidas.



Una semana antes de este crimen, en el pasillo número 2 del swap meet un joven de 25 años murió al recibir varios impactos de arma de fuego en la cabeza, y como ocurrió en las otras dos agresiones no hubo personas detenidas.