Encuentran a persona muerta en la colonia Guadalajara

TIJUANA, Baja California(GH)

Alrededor de las 21:15 horas se reportó una persona muerta al interior de una vivienda ubicada en la calle Obsiana y Zacatecas de la colonia Guadalajara.



En el lugar se encontró una persona fallecida, presuntamente llegó una pick up, color blanca con cuatro personas abordo, quienes atacaron a la víctima.



Al interior de la vivienda se encontraba una mujer y dos menores, quienes no resultaron lesionadas.



La Policía acudió y acordonó el área, en espera de los Agentes Ministeriales para que el cuerpo sea trasladado al Semefo.



Hasta el momento no hay personas detenidas por los hechos.