Volcadura en la Reforma; no hay lesionados

ENSENADA, Baja California(GH)

Aparatosa volcadura se registró la madrugada de ayer en la Reforma no causó lesionados, pero el conductor responsable huyó del lugar, luego abandonó su unidad a varias calles de distancia.



La Policía registró la volcadura en las calles Balboa y Reforma alrededor de las 03:25 horas del martes, y fue entre un sedán con placas de circulación de Baja California y una camioneta sin placas, ambos de color blanco.



Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios Leopoldo “N”, de 25 años, conductor del sedán afectado, quien no requirió trasladado a hospital porque sus lesiones eran leves.



El departamento de Tránsito determinó que el conductor de la camioneta no respetó la luz roja del semáforo del crucero al circular con rumbo al Oriente por la Balboa e impactó al sedán que transitaba por la Reforma hacía el Sur.



Debido a la fuerza del impacto, el sedán fue proyectado contra el camellón central al tiempo que dio un giró completo, luego paró su trayectoria con las llantas hacía.



En tanto, el conductor responsable huyó del lugar, su vehículo fue localizado en abandono entre las calles Abasolo entre Ramírez Méndez y Diamante.