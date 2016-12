Se retracta tras acusar a ex esposo de querer matarla

TIJUANA, Baja California(GH)

Una mujer decidió retractarse luego que acusó a su ex esposo de amenazarla de muerte, mientras la golpeaba, incluso tenía un arma blanca, ahora recobrará su libertad.



Ayer se celebró una audiencia intermedia por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.



La víctima, en compañía de su asesora jurídica y de la representante del Ministerio Público, indicó que en su primera declaración dijo que su ex pareja , mientras la agredía, le dijo que la iba a matar.



Pero días después, la mujer regresó al Ministerio Público para precisar que su ex esposo no la amenazó de muerte, por lo que se le pidió a la jueza de control que reclasificara el delito de homicidio calificado en grado de tentativa a lesiones calificadas.



La jueza de control cuestionó a la mujer por qué cambió de declaración, ya que podría acreditarse que le mintió a la autoridad, sin embargo, el Ministerio Público explicó que la mujer probablemente se encontraba impresionada y por ello no sería una mentira.



La mujer rectificó que el día de los hechos tuvo una pelea con su esposo porque al parecer se quería llevar a uno de sus hijos, y recibió lesiones que sanaron en pocos días.



Incluso en la misma audiencia se destacó que el hombre, el día de la agresión tenía en su poder un arma punzocortante, pero la mujer dijo que sus hijos preguntan por su padre y por ello decidió reclasificar el delito.



Después de un receso, de rectificar con la víctima que esa era su decisión, la jueza concedió que el delito se reclasificara para que se suspendiera el proceso en contra del hombre, aunque se fijaron varias medidas cautelares.