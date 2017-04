Atropellan a peatón por falta de precaución.

ENSENADA, Baja California(GH)

Una mujer fue atropellada por un vehículo tipo pick up en las calles Esmeralda y C, del fraccionamiento California.



De acuerdo con el reporte de los Oficiales de Tránsito, el incidente se habría debido a la falta de precaución de la mujer, quien no se percató de estar parada sobre el carril de estacionamiento.



Por tal motivo, la peatón fue impactada sobre el costado derecho con la parte posterior derecha del vehículo Chevrolet Silverado, color azul, que realizaba maniobras en reversa sobre ese carril.



Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, que al valorar a la persona lesionada, determinaron trasladarla a un hospital.