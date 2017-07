Dos muertos tras ataques en la Zona Centro

TIJUANA, Baja California(GH)

Dos personas perdieron la vida la tarde de este viernes tras ser atacados con arma de fuego en Zona Centro.



El primer hecho fue Zona Centro alrededor de las 14:20 horas una persona lesionada sobre la banqueta de la calle Primera.



Agentes municipales y paramédicos arribaron al sitio y avistaron a un hombre de aproximadamente 35 años de edad con un impacto a la altura del cráneo, pero ya no contaba con signos vitales.



Minutos más tarde fue reportada otra persona lesionada al interior de una cuartería sobre la avenida Coahuila, misma que al llegar los paramédicos ya no contaba con signos vitales.



En ambos caso no hay detenidos por las agresiones.