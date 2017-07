Acusado de terrorismo queda libre

ENSENADA, Baja California(GH)

El día que dictaron sentencia condenatoria de manera definitiva contra el ex catedrático universitario acusado de terrorismo, el primero en Baja California, quedó en libertad.



Martha Flores Trejo, juez único de Primera instancia penal, dictó sentencia definitiva de ochos años, dos meses, 25 días de cárcel, y multa de 100 días contra este individuo.



El sentenciado de nacionalidad extranjera resultó penalmente responsable de los delitos de terrorismo y extorsión en grado de tentativa tras un proceso de investigación que comenzó en 2007 y concluyó en 2017.



La juzgadora dictó sentencia acusatoria de manera definitiva el 8 de junio de 2017, y señaló que comenzaría a contarse desde 14 de marzo de 2008, fecha en que el ahora sentenciado fue detenido.



En la audiencia de lectura de sentencia, Flores Trejo ordenó girar la boleta de libertad a favor del acusado, pues la sentencia ya había sido compurgada por el individuo durante el tiempo que estuvo encerrado bajo proceso.



La mañana del 8 de junio del presente año el sentenciado salió caminando del penal ante la mirada atónita de los custodios y no hubo persona alguna que lo esperara en el exterior de las instalaciones carcelarias.



En 2015, el ahora sentenciado obtuvo un amparo, y el juez federal ordenó reiniciar el proceso contra el terrorista.



De acuerdo con la causa penal 146/2008, el extranjero cometió los delitos en febrero de 2007 contra los representantes legales y encargados de las sucursales de los supermercados de Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada.



El ex catedrático universitario amenazó con mensajes escritos y telefonemas con colocar productos comestibles contaminados con cianuro en distintas sucursales de la cadena de supermercados de la región.



Para evitar que cumpliera su amenaza, exigió la cantidad de 300 mil dólares y de no cumplir con su demanda advirtió que avisaría a los medios de comunicación sobre la negativa de retirar productos contaminados.



La amenaza de este individuo puso en movimiento al grupo de seguridad de la cadena de los supermercados y a la Policía Ministerial del Estado, en busca de productos contaminados con cianuro en los establecimientos.



Grandes cantidades de frascos de mayonesa y sal fueron retirados de los anaqueles de las sucursales de los supermercados, con la intención de evitar daños a los consumidores.



Este diario obtuvo a través del Comité técnico de transparencia y acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado una copia certificada de la sentencia condenatoria contra este individuo dentro de la causa penal 146/2008.



Este comité determinó por decisión unánime el 6 de julio de 2017 que la sentencia solicitada no debería tener el estatus de clasificada como lo solicitó el juzgado en mención para que no fuera entregado al solicitante.