Muere niña de 3 años en ataque

TIJUANA, Baja California(GH)

Una niña de tan solo 3 años murió al recibir un impacto de bala en la cabeza, cuando se encontraba con sus padres dentro de un vehículo y un tiroteo se suscitó a unos pasos.



Por la mañana del lunes se confirmó que la pequeña Angie Anahí perdió la vida debido al disparo que recibió, pues fue ingresada a la Clínica Uno del Seguro Social la noche del domingo.



Vecinos de la casa donde ocurrió la tragedia, ubicada en el Paseo del Pericué, de la colonia Guaycura, informaron que la pequeña y su mamá habían ido a visitar a su papá, quien se dedica a reparar lavadoras.



En el predio hay varios cuartos en renta, y uno de sus inquilinos se encontraba arreglando la puerta metálica.



Fue entonces que el padre de Angie Anahí ingresó con la niña al predio, para presentársela a los otros residentes, después de un tiempo se retiraron, pues era tiempo de despedirse.



Disparos a corta distancia



Padre e hija se subieron a un vehículo, donde los esperaba la madre de la niña, porque al parecer los padres de la pequeña estaban separados, así lo indicaron los entrevistados.



Un testigo señaló que escuchó la voz de un hombre, desconocido, que se acercó con quien arreglaba la puerta, le preguntó algo y le contestó “no sé”.



Entonces el individuo le dijo “¿entonces no sabes nada?” y luego se escucharon los disparos.



“Pues creo que el muchacho este (el padre) tenía a la niña en los brazos, en el asiento del copiloto, y pues despidiéndose, pienso.



“Cuando le dispararon al muchacho (quien arreglaba la puerta) pues se volteó y le disparó también al otro muchacho (papá de la niña) pienso que porque lo vio”, dijo el entrevistado.



Vecinos y residentes inmediatamente comenzaron a marcar al 911, indicaron que batallaron para que entrara la llamada y que tardaron mucho tiempo para que arribaran al lugar las autoridades.



Una vecina se acercó con la madre de la niña, quien estaba histérica, y las subió rápidamente a su vehículo, para llevarlas a la Clínica Uno del Seguro Social, en donde a las horas se informó que perdió la vida.



Hombre lesionado



El hombre que se encontraba afuera, de unos 40 años, recibió varios impactos de bala, se resguardó dentro de la vivienda hasta que llegaron los paramédicos de la Cruz Roja.



“Yo le dije ve para que también te lleven al hospital y me dijo no, yo estoy bien, pero quedó tirado ahí en la sala”, dijeron los testigos.



El padre de Angie Anahí también resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, en donde recibe atención médica.



Durante el lunes ninguna autoridad dio a conocer de manera oficial un posicionamiento sobre el asesinato de la pequeña, ni si hay alguna persona detenida por presuntamente haber participado en los hechos.