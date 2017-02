Bernarda está desaparecida desde el 16 de febrero

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una mujer de 66 años de edad.



La extraviada responde al nombre de Bernarda Esperanza Alonso Méndez.



Como media filiación tiene ojos color verde, cabello largo semicanoso, tez morena clara, estatura 1.50 metros, complexión media.



Como señas particulares tiene el pómulo derecho ligeramente abultado y fractura en brazo derecho.



Al momento de su desaparición vestía pantalón estampado de leopardo color beige, suéter largo azul, botas negras, capa con gorro tejido color verde y un listón rojo.



Reportan familiares que el jueves 16 de febrero del 2017 alrededor de las 21:30 horas, Bernarda Esperanza Alonso salió de su domicilio en la colonia Libertad Parte Alta, ya que se encontraba en una crisis por el padecimiento que padece de esquizofrenia, pero ya no regresó, por lo que se desconoce su paradero.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 o al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.