Violenta velada en bar

TIJUANA, Baja California(GH)

Un sujeto con antecedentes de narcomenudeo fue asesinado, mientras que un militar fue lesionado, dentro de un bar ubicado en la delegación La Mesa, la mañana de ayer.



La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que, a las 5:15 horas, agentes de la Policía Municipal acudieron al bar La Cueva del Peludo, ubicado en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, donde se reportó un ataque con arma de fuego, con un saldo de cuatro personas lesionadas.



Los oficiales arribaron con paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a los lesionados y constataron que uno ya no presentaba signos vitales, siendo declarado fallecido en el mismo lugar.



Disparan dentro de bar



Según versiones recogidas por agentes policiacos, dos sujetos ingresaron al bar y uno de estos abrió fuego en contra de un grupo en una de las mesas.



La Subprocuraduría de Justicia de Tijuana no dio a conocer la identidad del fallecido y se confirmó que había sido detenido con anterioridad por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

Confirman militar herido

Entre los tres lesionados, se encontraba un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien, presuntamente, celebraba el Día del Ejército, sufriendo un rozón en la pierna.



Enrique Martínez López, comandante de la Segunda Zona Militar, confirmó que uno de los lesionados en el referido bar pertenece al Ejército mexicano, sin embargo, estaba en su día libre y en un grupo diferente al del hombre fallecido.



“Sí había un militar, en su día de franco, que resultó lesionado, pero no estaba involucrado”.



Añadió que el militar no enfrenta ninguna sanción interna y se definirá si existirá alguna después de llevar a cabo la investigación correspondiente.



“Se hace una investigación interna, se le imponen nuestros códigos y reglamentos militares”.



Mes violento



Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado indican que en febrero se han registrado 61 homicidios en Tijuana.



Con la cifra alcanzada hasta lo que va del presente mes, sumada a los 103 registrados en enero, el número de homicidios acumulados en 2017 llega por el momento a 164.