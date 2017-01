Bomberos y policía atienen más de 800 reportes por lluvias

TIJUANA, Baja California(GH)

La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM) reitera su llamado a los conductores a mantener la calma y respetar el Reglamento de Tránsito Municipal; dado que se mantendrá el Estado de Alerta anunciado ayer por el Alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, en su condición de Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil de Tijuana.



Luego de que elementos de la Dirección de Bomberos y de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal atendieron más de 800 servicios relacionados con las lluvias de viernes a sábado, la SSPM reitera sus recomendaciones para prevenir accidentes, debido a que durante las últimas horas han continuado las precipitaciones pluviales.



Por ello, la SSPM exhorta a tomar las debidas precauciones a fin prevenir cualquier tipo de accidente, y emite recomendaciones para prevenir accidentes ante condiciones de precipitación pluvial, principalmente a respetar el Reglamento de Tránsito y llamar al 9-1-1 en caso de emergencias.



Por parte de la Dirección de Bomberos de Tijuana, en las últimas 24 horas, de las 05:00 del viernes 20 de enero a las 05:00 horas del sábado 21, el cierre de servicios relacionados con las lluvias fue de 797, de los cuales destaca la atención de 508 casos que incluyen 123 caídas de árboles, 53 de cables, 100 de postes de electricidad y 3 de postes de teléfonos, 10 de anuncios y 19 de bardas.



Se atendieron además 2 choques con lesionados, 55 por corto circuito, 93 derrumbes, 16 transformadores, 28 inundaciones, 4 rescates y 2 volcaduras; incluidos un rescate de personal de salvavidas en la canalización, 7 deslaves, un intento de suicidio, 2 personas atrapadas en casa por un árbol y 3 incendios de viviendas.



Elementos de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, en el periodo de lluvias de las 06:00 a las 18:00 horas del viernes 20 de enero, atendieron 73 reportes de tránsito entre los que se documentaron 37 accidentes con saldo de 3 personas fallecidas y 6 lesionados; un atropellamiento, una salida de camino, una volcadura, 4 por ebriedad y 25 infracciones.



Entre estos casos se destaca que a las 05:00 horas, en la Vía Rápida Poniente entre Clemente Orozco y Diego Rivera, Distrito Zona Centro, hubo un choque contra objeto fijo donde murieron dos mujeres y un hombre, además de una pareja lesionada; esto porque el conductor iba a exceso de velocidad y no conservó su carril de circulación



A las 12:00 horas se atendió un reporte por inundación de 8 viviendas deshabitadas en una invasión cerca de las vías del tren en el Camino Viejo a Tecate; a las 12:40 horas aproximadamente en el Distrito San Antonio de los Buenos hubo la caída de varios postes de línea de suministro eléctrico en calles de las colonias Francisco Villa y Ciudad Jardín; y en el Distrito Cerro Colorado a las 16:15 horas se atendió el reporte de un indigente de 51 años que estaba en la canalización a bordo de una lancha con lonas y se negaba a salir pese al riesgo por la corriente del agua.



Durante este periodo se atendieron casos de encharcamientos que orillaron al cierre de vialidades o desvío del tráfico tanto en avenidas principales como en fraccionamientos y colonias; y los agentes municipales realizaron abanderamiento de accidentes, servicio social en apoyo a conductores que se quedaron varados en sus automóviles, de personas trasladadas a albergues, y a vecinos con familiares enfermos o con el riesgo de deslaves y caídas de espectaculares, escombros, piedras, árboles, cables, techos y muros de materiales y de llantas.



También se trabajó en recorridos de vigilancia por desarenadores y zonas de riesgo, alarmas activadas, conatos de incendio, reportes por alcantarillas tapadas, deslaves de cerros, semáforos descompuestos, desprendimiento de piedras, y reporte de problemas a instancias como la CFE, CESPT, Obras Públicas, Protección Civil, y empresas de telefonía e internet



A esto se le suma un accidente esta mañana de sábado a las 07:00 horas en el Distrito Centenario, en el bulevar Lázaro Cárdenas, rampa ascendente a Otay, con una salida de camino y volcadura de un auto Honda City blanco cuyo conductor no limitó su velocidad y no conservó su carril de circulación, aunque sin casos de lesionados, sólo daños materiales.



La SSPM reitera No utilizar el teléfono celular al conducir, mantener la distancia entre vehículos, transitar a velocidad adecuada, además de verificar las condiciones mecánicas de las unidades y respetar los señalamientos de tránsito, entre otras.



En caso de que lluvia intensa se deben encender luces delanteras y traseras; y por casos de frenado de emergencia y falta de visibilidad previamente se debe revisar que neumáticos y limpiadores estén en óptimo funcionamiento.



En cuanto a los motociclistas, se recomienda utilizar el casco, impermeable y no transportar más de dos personas, así como respetar los señalamientos viales.



La Alcaldía de Tijuana, a través de la SSPM, pone gran énfasis en la prevención al conducir, para que los ciudadanos no se vean inmersos en percances viales y sufran lesiones, o incluso pierdan la vida; además de que en caso algún percance vehicular se pide comunicarse al número de emergencias 9-1-1.