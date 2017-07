Juez dicta prisión contra imputado de violar a menor

TIJUANA, Baja California(GH)

Un sujeto señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual en contra de una menor de 14 años fue vinculado a proceso, informó la Subprocuraduría de Justicia en Zona Tijuana.



El sujeto es identificado como Christian Jovany “N”, quien presuntamente abusó de una menor en un lapso de siete años, teniéndola amenazada para que no contara nada a su madre.



De acuerdo con las investigaciones de la Subprocuraduría de Justicia, la madre de la menor sorprendió a su familiar tocando a su hija de manera impropia en junio.



Al preguntarle a la menor, ella señaló que no quería contar lo que le hacía el sujeto por temor a que cumpliera sus amenazas y la separara de su familia.



Años de abusarla

Sin embargo, tras la insistencia de la madre, la menor confesó que sufría abusos por parte de Christian Jovany “N” desde hace seis años; la primera ocasión en que el sujeto la tocó fue cuando tenía 8 años, en tercero de primaria.



Según la declaración de la víctima, el sujeto aprovechaba cuando la madre no estaba en casa para abusar de ella sexualmente.



Acuden a denunciar

La víctima y su madre acudieron al Ministerio Público a denunciar a Christian Jiovany “N”, quien fue asegurado y vinculado a proceso por los delitos de abuso sexual a menor, corrupción de menores y violación impropia.



En la audiencia, el juez de control también ordenó aplicar como medida cautelar la prisión preventiva, considerada la naturaleza del delito y la condición de la víctima, al tiempo que estableció un lapso de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.