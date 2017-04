Dos asesinados con arma de fuego en distintas zonas de TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Dos personas fallecieron la noche de este jueves en distintos puntos de la ciudad; ambas por ataque con arma de fuego.



El primer reporte a las autoridades fue alrededor de las 19:30 horas acerca de un hombre lesionado en un terreno baldío de la calle Chilpancingo en la colonia Campestre Murúa.



Policía Municipales y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y localizaron a un hombre de aproximadamente 35 años de edad con varios impactos de bala, mismo que ya no presentaba signos vitales.



Minutos más tardes, alrededor de las 20:00 horas fue reportada otra persona lesionada por arma de fuego en El Florido primera sección.



Oficiales arribaron a la calle Las Torres de la mencionada colonia, así como personal médico, quienes declararon sin vida en el lugar a un hombre hasta el momento no identificado.



De los dos hechos, hasta el momento no hay personas detenidas.