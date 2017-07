Por 7 años abusó de menor, madre lo sorprende y denuncia

TIJUANA, Baja California(GH)

La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana logró la vinculación a proceso por los delitos de abuso sexual a menor de catorce años, corrupción de menores (exhibicionismo) y violación impropia.



Christian Jovany “N” fue encontrado responsable de cometer estos delitos en contra de una menor de edad, a la que por un periodo de 7 años mantuvo amenazada para que no contara lo que le hacía.



Fue hasta el pasado mes de junio del presente año, que la madre de la menor sorprendió a su familiar tocando a su hija de manera inapropiada.



La menor señaló que no quería contar lo que este sujeto le hacía porque tenía temor que el agresor cumpliera sus amenazas y la separara de su familia.



Tras la insistencia de la madre, la víctima finalmente le relató todo lo que Christian Jovany le había hecho durante años, señalando que la primera vez que la había tocado fue a la edad de 8 años, cuando ella iba en tercero de primaria.



Mencionó que el agresor aprovechaba los momentos en que la madre no estaba en casa para abusarla sexualmente, amenazándola cada vez que lo hacía con mandarla lejos y separarla de su mamá y hermanos.



Desde la edad de 8 años y hasta que ella cumplió los 14 años de edad, fue víctima de los abusos.



Finalmente al ser sorprendido por la madre, ambas acudieron al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente, logrando con ello ser asegurado Christian Jovany “N”, para ser procesado por los delitos de abuso sexual a menor de 14 años, corrupción de menores (exhibicionismo) y violación impropia.



Luego de llevar al imputado ante el juez, se logró la vinculación a proceso por dichos delitos, imponiéndole el juez la medida cautelar de prisión preventiva y dando un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación.