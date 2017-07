Abandonan 2 cadáveres 'encobijados'

TIJUANA, Baja California(GH)

Los cadáveres de dos hombres fueron abandonados en la colonia Mariano Matamoros Sur, ayer por la mañana, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



El hallazgo se reportó a las 6:05 horas, en la calle Nube, esquina con Relámpago, en dicha colonia.



En una denuncia anónima, se detalló la presencia de dos personas tendidas en la vía pública, a tres cuadras de la pila de agua de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).



Oficiales de la Policía Municipal atendieron el reporte, encontrando a dos hombres sin vida envueltos en cobijas.



Peritos de la PGJE llevaron a cabo el proceso correspondiente y se informó que ambos cuerpos presentan huellas de violencia.



Los cadáveres fueron trasladados al Semefo, donde se determinará la causa de muerte; hasta ayer, no habían sido identificados.



Una hora más tarde, se descubrió un cuerpo en un bote de basura, en la colonia Villa Floresta, a unos metros del Conalep.



El bote fue abandonado durante la madrugada y elementos periciales confirmaron que adentro se encontraba un cadáver.



Las pesquisas en ambos casos quedaron a cargo de la Policía Ministerial.



Más muertos el día previo

Un hombre fue asesinado con arma de fuego en calles de la colonia Urbi Villas del Prado, el lunes por la noche, confirmó la PGJE.



El reporte se recibió a las 20:53 horas, cuando habitantes de la privada Tulipán, esquina con Agave, en dicha colonia, denunciaron detonaciones y un hombre tendido en la vialidad.



Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar, acompañados de paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado y luego de tratar de estabilizarlo lo declararon fallecido al no presentar signos vitales.



El cuerpo fue llevado a Servicio Médico Forense, donde se le identificó como Cuautla Hernández Cartas, de 35 años.



En otro hecho, la PGJE confirmó que se localizó dos cuerpos en el auto abandonado en la calle Huehueteotl, en la colonia Camino Verde, a espaldas de la primaria Felipa Velázquez. En la cajuela de un Mazda, se hallaron los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos de 35 años, los cuales no han sido identificados.



Mes violento

Estadísticas de la PGJE indican que julio suma 87 muertes violentas en Tijuana, con las que se llega a 854 en 2017.