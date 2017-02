Localizan cuerpo en cause de arroyo de Camalú

ENSENADA, Baja California(GH)

Un cadáver de sexo masculino fue encontrado la mañana de ayer sobre el cause de un arroyo de Camalú, poblado ubicado a unos 160 kilómetros a Sur de la mancha urbana.



La Policía Ministerial del Estado (PME) encontró el cuerpo sin vida alrededor de las 10:15 horas entre los escombros de un arroyo vecinal del poblado.



El cuerpo fue hallado sobre el pequeña cause del arroyo, estaba semienterrado entre los escombros arrastrados por el agua del escurrimiento por las recientes lluvias.



El cadáver fue retirado de la zona por la autoridades alrededor de las 15:00 horas, ante de la vista de decenas de mirones.



Hasta la tarde de ayer la autoridad no había obtenido la identidad de la víctima, y sospechaba que el hombre había perdió la vida al ser arrastrado por el volumen de agua.