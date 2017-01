SSPM reporta más de cien incidentes por lluvias en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM), a través de la Dirección de Bomberos y de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal, permanece alerta para atender las emergencias que pudieran presentarse en nuestra ciudad durante el actual periodo de lluvia.



El titular de la dependencia municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, informó que al momento el estado de fuerza en turno de los Bomberos, es de 115 elementos; y que el personal de la SSPM se encuentra preparado para auxiliar a los tijuanenses.



Sotomayor Amezcua expuso el personal de la División Rescate Acuático permanece asignado a labores fuera de la estación de Playas de Tijuana, para tener una mejor cobertura en todo el municipio, y que sus unidades especiales y vehículos doble tracción fueron distribuidos estratégicamente en las zonas geográficas donde pudieran ser requeridos.



Para evitar caer en una situación de emergencia, expuso, lo principal es que la ciudadanía siga algunas recomendaciones como son: No cruzar por corrientes de agua, no salir de casa si no es necesario, y a las personas que viven en zonas de alto riesgo se les pide recomienda que acudan a los albergues ubicados en distintos puntos de la ciudad.



Hasta el momento, la Dirección de Bomberos de Tijuana reporta 68 incidentes atendidos directamente a causa de la lluvia; mientras que la Dirección de Policía y Tránsito Municipal tiene registrados 40 casos de las 6:00 a las 14:00 horas de este jueves, incluidos choques, volcaduras, salidas de camino y personas atropelladas.



Por lo anterior, la SSPM pide los conductores conservar la distancia entre vehículos, transitar a una velocidad moderada, respetar los señalamientos de tránsito, verificar el estado de la llantas de sus automóviles y utilizar el cinturón de seguridad, entre otras medidas de prevención.



En caso de presentarse una emergencia, la SSPM exhorta a los tijuanenses a utilizar el número telefónico 9-1-1 para solicitar el auxilio de las autoridades.