Vinculan a proceso a policía por abuso

ENSENADA, Baja California(GH)

La vinculación a proceso de uno de los dos agentes estatales por abuso de autoridad evidenció procesos irregulares que comete la Policía Estatal Preventiva (PEP) en la detención de personas.



Patricia Moreno Galván, jueza de control de procesos, dictó auto de vinculación a proceso contra el imputado Edmos “N”, agente de la PEP, por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y daños en propiedad ajena.



La fiscalía mostró elementos acusatorios que señalaron a Edmos “N” y su compañero, junto con otros agentes, como las personas que destrozaron dos puertas de una casa de Villa Fontana el 17 de marzo de 2016 para introducirse.



El Ministerio Público argumentó que el agente estatal y su compañero, quien no se ha presentado a las audiencias, lesionaron oídos, estómago, y colocaron una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima tras haberla sacado de su casa.



La víctima fue traslada a la base de la PEP, señaló, donde los uniformados lo turnaron a la PGR por delitos contra la salud, junto con otro hombre que ya estaba en el vehículo que lo llevaron a las instalaciones.



Este último individuo en su declaración ministerial señaló no conocer a la víctima de abuso de autoridad y que le “exigieron” llevarlo con este, mencionó.



En el informe de la PEP, Edmos “N” y su compañero establecieron que la víctima de abuso de autoridad fue sorprendida cuando arrojó al piso un envoltorio con “ice” y quedó detenida.



En el documento oficial, los servidores públicos no asentaron que a la víctima la sacaron en contra de su voluntad de su casa y sin orden judicial.



Absuelven

Una reciente resolución del Juzgado Noveno de Distrito, con folio AP/PGRBCEN-1/627/PP2016, absolvió a la víctima detenida por la PEP por supuestos delitos contra la salud.



El juzgador determinó que existieron contradicciones entre el informe de la corporación estatal y la declaración de la víctima.

La entonces Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en julio de 2012 por robo, tortura, allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad.



Estos actos ilícitos fueron cometidos contra dos personas del sexo masculino en el Parque Revolución de este puerto, y por dos agentes de la PEP, uno de ellos Edmos “N”.



PERIÓDICO FRONTERA ENSENADA preguntó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) los motivos de la inasistencia del segundo agente a la audiencia de imputación, y qué pasaría con ambos durante la investigación, pero hasta la tarde de ayer no recibió respuesta.

La ahora víctima, ya había sido detenida en 2012 por la PEP en el fraccionamiento Villa Fontana por la posesión de 15 envoltorios de “ice”, como está contenido en el comunicado con folio 738 de la SSPE.