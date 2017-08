Dos muertos el saldo de este jueves por la noche en TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Se reportó una persona lesionada por arma de fuego de sexo masculino, alrededor de las 21:00 horas, con varios impactos de arma de fuego, al lugar llegó la Policía Municipal y Cruz Roja, quienes al revisar al lesionado ya no contaba con signos vitales.



Los hechos ocurrieron a un costado de la avenida principal del fraccionamiento Hacienda Santa María delegación La Presa a un costado del Bulevar 2000 en un tramo de terracería.



Hasta el momento no se han reportado a personas detenidas.



En un segundo hecho ...



Alrededor de las 21:40 horas se reportó a una persona de sexo masculino lesionado por arma de fuego en el estacionamiento del mercado Calimax ubicado en Riberas del Bosque a un costado del Bulevar 2000 delegación La Presa.



El occiso se encontraba en el interior de un automóvil Sedan color gris convertible, al momento de ser revisado por socorristas de Cruz Roja no contaba con signos vitales, el lugar fue acordonado por Policía Municipal en espera de agentes ministeriales para llevar acabo las investigaciones.



No hay personas detenidas en relación a los hechos.