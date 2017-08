Mueren 795 personas por atropellamientos

TIJUANA, Baja California(GH)

La imprudencia de los peatones al cruzar las calles es una de las principales muertes de tránsito.



De acuerdo a la Cruz Roja de Tijuana del 01 de enero al 17 de agosto de 2017 se registraron 795 atropellamientos, de los cuales algunas personas han resultado con lesiones graves y otras han fallecido.



Durante un recorrido realizado en las principales calles de la Zona Centro de Tijuana se pudo observar que los peatones no respetan los señalamientos viales, lo que provoca que haya atropellamientos.



Así, las personas de manera imprudente cruzan la calle mientras los conductores tienen el derecho de transitar, y esto podría provocar más atropellamientos.



Esta situación ha generado enfrentamientos entre conductores y peatones, quienes a pesar de arriesgar su vida al no respetar los señalamientos no se detienen y se siguen atravesando entre los carros.