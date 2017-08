Descuido de chofer mata a 2 hombres

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre que pedía información sobre trabajo y otro que lo atendía no pudieron evitar el impacto de un camión que se quedó sin frenos en una pendiente del fraccionamiento Urbi Villa del Prado.



El hecho ocurrió a las 9:20 horas, en la calle Del Abeto de dicho fraccionamiento, cuando el conductor de un autobús de transporte de personal estacionó su unidad y dejó a su hijo de 6 años a bordo.



El menor jaló la válvula de freno del camión, lo que provocó que avanzara en reversa, directamente a un puesto de reclutamiento de trabajo.



Por la velocidad que tomó el vehículo sin frenos solo algunas personas lograron evitar ser arrolladas, pero dos no reaccionaron a tiempo y fueron impactadas de lleno.



“Yo me di cuenta que el camión venía de reversa y alcancé a quitarme, yo y otros que estábamos ahí, pero hubo otros que no alcanzaron a darse cuenta”, dijo Pablo, quien pedía información en el mismo puesto de reclutamiento en el que se estrelló el camión.



La fuerza del impacto provocó que la unidad atravesara una barda perimetral y cayera a la privada Florida.



En el choque fallecieron el encargado de la atención en el puesto, Héctor Oceguera, de 29 años, y un joven que pedía información, identificado como Ángel Reyes Rubio, de 18; uno de ellos murió en el lugar a causa de las lesiones, mientras que el otro fue declarado sin vida cuando era trasladado al hospital.



Además, una mujer que caminaba por el lugar también fue alcanzada por el autobús, quedó prensada y sufrió desprendimiento de un brazo.



La lesionada de 54 años fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada al Hospital Regional Número Uno.



El menor que se encontraba dentro del autobús no sufrió lesiones.



Versión oficial

Luis Alfredo Montellano, subjefe de peritos de la SSPM, detalló que según las primeras investigaciones, el conductor del autobús dejó la unidad estacionada y a bordo a su hijo de alrededor de 6 años.



Existe la gran posibilidad de que el niño haya jalado la válvula de frenado y por ello el camión avanzara en reversa, comentó.



La Procuraduría General de Justicia del Estado apuntó que, hasta ayer no se tenían detenidos por el hecho, pero el conductor del autobús, identificado como Daniel “N”, de 40 años, fue llevado al Ministerio Público a rendir su declaración.