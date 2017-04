Fallecen jóvenes en carretera Mexicali-Tijuana

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos jóvenes perecieron minutos antes de la medianoche del domingo a causa de un accidente vehicular ocurrido sobre la carretera federal 2 Mexicali-Tijuana, informaron autoridades municipales.



Cerca de las 23:40 horas fue que se notificó que sobre el kilómetro 13.5 de la carretera en mención se encontraban personas con lesiones por lo que movilizaron autoridades de Policía al lugar.



Los reportes de las autoridades indicaron que al arribo encontraron una unidad Pathfinder modelo 2000, color negro, con placas de Onappafa 70375, a la orilla del camino y dos cuerpos sobre la carretera.



Al llegar encontraron a bordo de la unidad a tres menores de edad y una joven de 22 años con quien agentes se entrevistaron mientras solicitaban el apoyo de elementos de Cruz Roja en la zona.



Paramédicos de Cruz Roja notificaron que ambas personas se encontraban ya sin vida, siendo identificadas como Alma Polet Peña Loza de 27 años y Yahaira Palafox de 15 años.



Posteriormente se cubrieron los cuerpos de las difuntas y se procedió a dar atenciones médicas a los tripulantes de la Pathfinder, quienes resultaron sin alguna lesión de consideración.



Notificó la joven que la unidad se había quedado sin combustible por lo que las fallecidas descendieron para empujar hasta la estación de gasolina más próxima ubicada en la colonia Progreso.



La de nombre Alma Polet tomó el volante por fuera, mientras Yahaira empujó la unidad desde atrás ambas del lado de la carretera haciendo señas a los conductores ya que no contaban con luces altas.



Momentos después de que comenzaran a empujar se escuchó un fuerte ruido por lo que aseguró a los menores y una vez terminado el estruendo descendió encontrando los cuerpos de sus amigas.



Agentes de tránsito de Policía Federal notificaron que debido a la poca visibilidad de la zona el tráiler de carga Kenworth no alcanzó a ver el auto golpeándolas y arrollando a ambas jóvenes.



Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informaron que no habrá responsabilidad por parte del conductor de la unidad de carga.



En datos



Los cuerpos de ambas jóvenes fueron levantados momentos después y trasladados hacia Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley y ser entregados a sus familiares.