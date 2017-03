Explotan minas de gas en camión

TIJUANAI, Baja California(GH)

La explosión de unas 30 minas de gas ocasionaron daños materiales en la Privada Oaxaca del Fraccionamiento del Valle; no hubo heridos, pero ventanas y tres vehículos resultaron destrozados.



Poco antes de las 16:00 horas, José Martín Díaz solicitó el servicio de la empresa Silza; el camión repartidor llegó pero con una falla. “El troque del gas ya venía prendido, el motor tenía llamaradas”, dijo Díaz.



“Se le aviso al chofer, pero se lo tomó como vacilada, se empezó a reír. De ahí empezó el problema. Solo fueron pérdidas materiales gracias a Dios, pero el susto no nos los quita nadie”, agregó.

El camión transportaba siete tanques grandes de gas y 23 minas, los cuales explotaron.



Al escuchar las explosiones algunos vecinos corrieron y otros trataron de controlar el fuego; en la zona se encuentran cerca de 40 casas habitación.



Llegaron tres unidades de bomberos al lugar de los hechos, una de la estación #15 de Natura, otra pipa M3 de la estación Florido y otra más de El Refugio.



Los bomberos mencionaron que las llamas alcanzaron hasta 5 metros de altura por las explosiones de gas, pero finalmente pudieron controlar el fuego.



Al lugar también acudieron elementos de Protección Civil y Policías, no se dieron informes sobre si fue detenido el chofer de la unidad que transportaba el gas, lo si se descartó es que quisisera escapar, según el propio José Martín Díaz.



Dos vehículos del señor Díaz sufrieron pérdidas, además de otro automóvil y ventanas de casas de los alrededores producto de la explosión. Además de la perdida total del camión de gas.