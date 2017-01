Acribillan a individuo en Playas de TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre fue ejecutado en vía pública en la delegación Playas de Tijuana, ayer por la mañana.



Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, a las 10:40 horas se recibió un reporte por parte de un habitante de la calle Mirador, en la colonia El Mirador.



El reportante informó que a su vecino lo habían atacado con un arma de fuego en la vía pública.



Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a un hombre tendido en la banqueta, con lesiones en el área encefálica, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos.



Elementos de la Cruz Roja arribaron para atender al lesionado, sin embargo, la víctima no respondió a las maniobras de auxilio y fue declarado fallecido en el lugar donde se localizó.



Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaron el proceso pericial correspondiente y, más tarde, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.



La identidad del fallecido no se ha dado a conocer y pese a que se montó un operativo en el área no se tuvieron detenidos.



El área de Homicidios Dolosos de la Policía Ministerial llevará a cabo la investigación.



Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado indican que se han registrado 36 homicidios en Tijuana en 2017.