Crecen 48% homicidios de mujeres en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Los asesinatos de mujeres en la ciudad han incrementado 48% en el presente año en comparación de lo ocurrido durante 2016, y de acuerdo a la Procuraduría de Justicia una de las causas es por sus vínculos con el narcomenudeo.



Sin embargo, institutos de atención a la mujer demandan que las autoridades recataloguen estos casos como feminicidios.



De acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de enero a agosto del presente año se tienen registrados 83 homicidios contra mujeres, mientras que en el mismo periodo de tiempo de 2016 fueron 56.



El coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero Castro, apuntó que la tendencia en estos crímenes es a causa de su mayor participación en actividades ilegales como el narcomenudeo.



De hecho, reveló, de 81 asesinatos reportados, alrededor de 75 tienen como línea de investigación la venta de drogas.



Detalló que la participación de la mujer ha incrementado tanto en el sentido de la venta de droga como en acompañar a la persona que comercia las sustancias ilícitas, lo que ha provocado que sea víctima por daños colaterales.



Uno de las razones principales por las que integrantes de grupos dedicados a la venta de droga al menudeo reclutan mujeres, dijo, es para usarlas como distracción ante los policías.



“Los mismos detenidos, cuando los tenemos por narcomenudeo o por homicidio, nos dicen que las usan para despistar, para pasar desapercibidos ante la autoridad; si yo ando en el taxi libre repartiendo droga y voy acompañado de una mujer y un bebé, pasa una patrulla y van a pensar que es un paseo familiar”, detalló.



Temor a ‘feminicidio’

A pesar de la crueldad con la que han muerto en los últimos meses decenas de mujeres en Tijuana, en la Procuraduría del Estado (PGJE) no hay ninguna denuncia o investigación por feminicidio, dijo la directora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Gabriela Navarro Peraza.



Algunas de esas muertes han sido provocadas por las parejas sentimentales ejerciendo extrema violencia sicológica y física, como el caso de Ana Karen, quien murió a causa de que su ex pareja le provocó quemaduras en casi 90% de su cuerpo.



“Fue una violencia de género. Esa es una crueldad extrema. El respeto que se tiene hacia la pareja se ha perdido por completo. Es una muerte cruel y debe ser investigada como feminicidio”, declaró.



Aunque las autoridades han señalado un incremento de mujeres dedicadas al narcotráfico, la titular de Immujer aconsejó que esta situación debe analizarse desde una perspectiva de género.



“Hay que investigar las circunstancias que rodean a las mujeres, por ejemplo, si sus parejas o ex parejas no da pensión alimenticia a sus hijos, si el Estado no le proporciona trabajo, educación o casa, o si sus parejas las obligó a ser parte del narcotráfico”, opinó.