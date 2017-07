Encuentran a dos hombres ejecutados y maniatados

ENSENADA, Baja California(GH)

Una jornada violenta se registró ayer en San Quintín en hechos separados, por la tarde un hombre resultó lesionado por disparos y otros dos individuos fueron encontrados ejecutados por la mañana.



La Policía registró varias detonaciones de arma de fuego alrededor de las 16:30 horas en la calle Santa María y encontró un individuo de sexo masculino de 22 años con una lesión al parecer producida por bala.



El individuo fue hallado sobre el piso, y mencionó que tenía una herida a la altura del abdomen, luego fue trasladado de urgencia al hospital del poblado para que recibiera atención médica.



Esta persona al momento ser agredida a balazos iba en compañía de un menor de edad, mismo que por fortuna no resultó lesionado.



Por la mañana fueron encontrados dos hombres ejecutados con arma de fuego sobre un camino de tierra del ex ejido Díaz Ordaz del Sur.



La corporación policial localizó los cuerpos sin vida de los individuos alrededor de las 06:07 horas sobre una terracería que conduce al basurero del poblado.



Los cuerpos, mencionó, mostraban manchas de color rojo producidas por lesiones al parecer por proyectil de arma de fuego.



La Subprocuraduría de Justicia de zona Ensenada indicó que las víctimas mostraban sus manos amarradas hacia atrás, también lesiones producidas al parecer por arma de fuego y no están identificadas.



Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).



RESULTADOS



Juan Manuel Hernández, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, advirtió que si los resultados a corto plazo en materia de seguridad pública no se dan se alzará la voz para exigir la renuncia de los funcionarios policiales.



“Desafortunadamente la incidencia delictiva sigue a la alza, vemos que todos los delitos están crecimiento, el nivel de homicidios que trae la ciudad está muy por arriba de los años de 2007 y 2008”, señaló.