Solicitan apoyo para localizar a asesino de Jared

TIJUANA, Baja California(GH)

Las autoridades han recurrido al apoyo de la ciudadanía para localizar al hombre que quemó a su ex pareja sentimental y a su hijastro, quien luego murió, y advirtieron que denuncien su ubicación y no traten de hacer justicia por su propia mano.



La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que fue librada una orden de aprehensión en contra de Josué Rodríguez Vázquez, “El Huevo” o “El Klaws”, de 26 años, originario de Nayarit.



La orden de aprehensión es por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, ocasionado con dolo premeditación, alevosía y ventaja, inclusive por el incendio del domicilio.



El pasado 5 de julio Jared Antonio Banderas Flores, de 5 años, y su mamá Ana Karen Flores, de 25 años, fueron quemados intencionalmente por el hombre que es buscado por las autoridades.



Jared falleció a los días, debido a las quemaduras, y su madre sigue delicada por las lesiones, incluso tuvo que ser trasladada a la ciudad de Guadalajara para recibir atención médica especializada.



Por lo que PGJE solicitó a la comunidad que aporte información para lograr la localización de “El Huevo”.



El operativo



Luis Felipe Chan Baltazar, director de la Policía y Tránsito Municipal, confirmó que todas las corporaciones policiacas están enfocadas en localizar al presunto responsable de haber matado al pequeño Jared.



También reconoció que la comunidad ha manifestado coraje por el individuo y puede haber personas que quieran hacer justicia por su propia mano, sin embargo, pidió que es mejor denunciar su localización.



“Lo importante es no tomar justicia por propia mano, para eso están las instituciones, para que ellos mismos sean los que se dediquen a impartir justicia y pues si ya tiene orden de aprehensión deberá ser presentado”, explicó.