Se extiende en puerto ola de muertes

ENSENADA, Baja California(GH)

Dos hombres fueron asesinados en menos de 24 horas en Ensenada entre ayer martes y el lunes.



Ayer por la tarde fue ejecutado un hombre en San Quintín.

La Policía Ministerial del Estado (PME), encontró el cadáver a las 18:45 horas en un sedán Nissan Sentra blanco.



El vehículo estaba sobre la calle General Ramón Iturbide del ex ejido Nuevo Mexicali. La víctima tenía alrededor de 30 años y mostraba impactos de bala.



Además el lunes también fue localizado un hombre sin vida.



La PME encontró el cadáver a las 19:05 horas sobre una terracería del fraccionamiento Las Palmas, ubicado detrás de la colonia La Moderna.



La víctima aún no ha sido identificada, tenía entre 35 y 49 años, y mostraba heridas de bala.



Estos homicidios se suman a los dos ocurridos el domingo, uno de ellos en el ex ejido Lázaro Cárdenas de la delegación municipal de Camalú.



La segunda víctima fue hallada sobre un camino vecinal del Oriente, en las inmediaciones de la carretera a Ojos Negros, a la altura del kilómetro 9, en la entrada de la conocida como “Los Columpios”.



En el presente mes se suman cinco decesos violentos con la muerte de José Omar Flores Barrera, de 34 años, registrada el 1 marzo en el Hospital General de Ensenada (HGE), y agredido a balazos el 22 de febrero en San Quintín.