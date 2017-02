Hombre declara mentiras y se convierte en prófugo de la justicia

ENSENADA, Baja California(GH)

Por declarar mentiras, un hombre se convirtió en prófugo de la justicia la mañana de ayer en esta ciudad.



Patricia Moreno Galván, jueza de control de procesos, declaró a Ever “N” como sustraído de la acción de la justicia al no presentarse hoy en la sala de audiencias número 1 del Juzgado de Garantías y Juicio Oral de Ensenada.



Este individuo enfrentaría una audiencia inicial de imputación por el delito de Falsedad ante las autoridades, es decir conducirse de manera falsa en un acto en presencia de una autoridad.



Ever “N” presuntamente no dijo la verdad en un convenio mercantil celebrado con otro individuo y en presencia de alguna autoridad.



La fiscalía solicitó al juzgado la orden de aprehensión contra de este individuo, luego de que fue declarado sustraído de la acción de la justicia.