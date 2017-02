Recibe 3 años de prisión por abuso sexual

TIJUANA, Baja California(GH)

Fue sentenciado a tres años de prisión un hombre por el delito de abuso sexual en contra de un menor, aunque también se le otorgó la posibilidad de evitar la prisión si paga una fianza.



Por la mañana del martes se dictó la sentencia en contra del acusado, en la Sala Cuatro de los juzgados de La Mesa, en donde estuvo acompañado de su abogado defensor, quien es público.



Se determinó que el trabajo del Ministerio Público fue eficaz y contundente para comprobar que el sentenciado fue responsable de llevar a cabo una actividad delictiva sexual en agravio de un menor.



Aunque no se detalló cómo ocurrió el abuso sexual, la misma jueza de control indicó que fueron tocamientos y que la víctima no sufrió daños graves sicológicos, por lo que se fijó como abuso sexual.



De acuerdo a la propia jueza de control, el imputado le comentó que sí cometió el crimen, por lo que aceptó recibir la pena que le impusiera, incluso en la misma audiencia señaló que “estaba bien”.



Fue entonces que la jueza de control en turno lo sentenció a tres años de prisión por ser el responsable de haber cometido el crimen de abuso sexual y una multa de 10 mil 956 pesos.



La juzgadora también especificó que el sentenciado podría solicitar la posibilidad de evitar permanecer en prisión si decide pagar a una fianza así como la multa que se le impuso en la sentencia.



También por cuatro años deberá comprobar que cuenta con un trabajo estable, no podrá salir de la Ciudad, deberá acudir a firmar periódicamente, no puede volver a acercarse a la víctima, y no podrá verse involucrado en otro delito o será internado en la penitenciaría de La Mesa.



Antes de finalizar la jueza se aseguró que la madre de la víctima estuviera de acuerdo en la resolución que se dio, al igual que también estuvieran satisfechas las representantes del Ministerio Público.