Vinculan a hombre por allanamiento de una secundaria

ENSENADA, Baja California(GH)

Por falta de elementos acusatorios en la carpeta de investigación, un hombre fue vinculado solo por allanamiento de morada y no por los daños ocasionados a una secundaria del Sistema Estatal Educativo (SEE).



José Luis Castañeda Carrillo, juez de control de procesos, dictó auto de vinculación a proceso contra el imputado Paulino “N”, de 23 años, por su probable participación en el delito de Allanamiento de Morada.



La fiscalía acusó al individuo de haber causado daños en las aulas 6, 8, 9 y 10 de la Secundaria número 10 de la colonia Lázaro Cárdenas de la delegación de San Quintín, el 3 de enero del presente año alrededor de las 16:22 horas.



El juzgador detectó que entre los elementos acusatorios mostrados por la fiscalía, los testigos únicamente mencionaron haber encontrado al hombre en el aula seis, y no fue visto en el resto de los salones.



Sobre los destrozos a las paredes y ventanas de los salones 8, 9 y 10 del plantel educativo, no hubo persona alguna que observara que fueron cometidos por Paulino, señaló el juez.



La defensoría pública argumentó sin éxito que el allanamiento no se encontraba de mostrado de manera legal, pues el plantel estaba abierto a toda persona porque estaban los empleados administrativos.



El imputado fue declarado sustraído de la justicia porque no se presentó en la audiencia, tras haber sido notificado debidamente, y la fiscalía solicitó orden de aprehensión en su contra.