Joven es asesinado en Camino Verde

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre falleció al ser atacado con arma de fuego la noche de este jueves en la colonia Camino Verde.



Alrededor de las 22:30 horas fue reportada una persona lesionada con arma de fuego sobre la calle Francisco Villa, por lo que agentes y personal médico de la Cruz Roja acudieron al sitio.



Al llegar avistaron a un hombre de aproximadamente 25 años- del que no se tienen datos hasta el momento- herido de bala y al ser revisado ya no contaba con signos vitales.



No hay personas detenidas hasta el momento, siguen las investigaciones.