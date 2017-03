Localizan un cadáver en la Zona Centro

TIJUANA, Baja California(GH)

El cadáver de un hombre fue encontrado en la avenida Madero, entre Segunda y Tercera, en la delegación Zona Centro, ayer por la mañana.



A las 9:00 horas, oficiales de la Policía Municipal reportaron el hallazgo de un hombre inconsciente en la vía pública, tapado con una cobija.



Al tratar de despertarlo, el hombre, presuntamente indigente, no respondió, por lo que se solicitó la presencia de personal de la Cruz Roja.



Los paramédicos revisaron al sujeto y ya no le detectaron signos vitales, por lo que fue declarado fallecido.



Pese a que la causa de la muerte no está definida, las primeras versiones de los paramédicos indicaron que fue por congestión alcohólica.



El cuerpo fue llevado a las instalaciones del Semefo, donde aún no había sido identificado.