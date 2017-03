Identificarán 2 cuerpos con el ADN

MEXICALI, Baja California(GH)

Los cuerpos de los rescatistas fallecidos en el accidente del helicóptero de la Policía Estatal Preventiva (PEP) registrado ayer, serán identificados a través del ADN.



Fernando Hage, coordinador de Protección Civil del Estado en Mexicali, indicó que los cuerpos de los rescatistas quedaron irreconocibles a causa del impacto de la aeronave e incendio.



Los rescatistas fallecidos, Roberto Carlos Munguía, pertenecía al cuerpo de rescate Bravo 10, mientras que Roberto Caloca era parte del grupo Aguiluchos.



Hage indicó que los cuerpos del piloto y el copiloto de la aeronave oficial no fue difícil establecer la identidad, por la posición en la que se encontraban.



En el caso de Caloca, quien era licenciado en Educación Física, y de Munguía, no se sabe cuál era la posición que ocupaban en el asiento trasero.



Mencionó el funcionario que tras el desplome del helicóptero, los rescatistas se apresuraron a tratar de auxiliarlos.



Pero las acciones de apoyo se dificultaron porque aunque el helicóptero estaba en un cañón de unos 30 metros de profundidad, las llamas eran intensas.



Explicó que la turbosina es un combustible bastante inflamable, por lo que acercarse al aparato no era sencillo.



Las llamas causaron severos daños en los cuerpos de los dos rescatistas.



Los compañeros de los rescatistas respondieron de inmediato, reiteró Hage, para tratar de hacer algo.



“Para cuando pudieron llegar al lugar ya era tarde”, lamentó el funcionario de Protección Civil.



Había sido minutos antes cuando gracias a las acciones del helicóptero como pudieron localizar el cadáver de la joven que extraviada.



El cuerpo había sido puesto a disposición de las autoridades.



Hage manifestó que al lugar del accidente acudió el comandante del aeropuerto de Mexicali, porque el peritaje lo realizará personal de Aeronáutica Civicl de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



Alerta por senderismo



El coordinador de Protección Civil en Mexicali manifestó que la práctica del senderismo sin personal profesional o especializado, es muy peligrosa.



“Definitivamente esa fue la causa que originó todo”, expresó.



El senderismo es un deporte muy bonito, pero es peligroso, dijo al concluir el rescate de los cadáveres de los accidentados.



“Para todos los que estamos en Protección Civil (el senderismo) nos hace batallar bastante, porque la gente en el desconocimiento no lleva lo necesario, no va con las personas que realmente saben de senderismo”, indicó.



A veces se convoca a la gente y se paga por el servicio, sin saber las condiciones de seguridad o la preparación de quienes están organizando esa actividad que puede terminar en tragedia.