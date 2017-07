Fuego arrasa con 3 casas en colonia Libertad

TIJUANA, Baja California(GH)

Un incendio causó daños totales en tres viviendas ubicadas en la colonia Libertad parte alta, ayer por la mañana.



La dirección de Bomberos dio a conocer que el reporte se recibió a las 11:00 horas, en el callejón Rivas Palacios, localizado en la calle 9.



El subdirector de Bomberos, José Luis Jiménez, apuntó que 20 elementos de tres estaciones ayudaron a sofocar el siniestro, sin embargo, no se pudo evitar que los tres domicilios afectados quedaran con daños totales.



Añadió que no se tuvieron lesionados por el hecho y hasta ayer no se habían establecido las causas del incendio. No obstante, siguen investigando.