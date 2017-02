A prisión preventiva hombre acusado de intento de asesinato

ENSENADA, Baja California(GH)

Un hombre acusado de tratar de matar a su ex pareja sentimental en El Rosario, quedó detenido e internado en la cárcel de manera preventiva.



La Subprocuraduría de Justicia de zona Ensenada obtuvo en audiencia la imputación del delito de Homicidio calificado en grado de tentativa contra Omar “N”, de 30 años.



Este individuo es investigado por su probable participación en la agresión con arma de blanca contra su ex pareja ocurrida el 14 de abril del 2016 alrededor de las 23:30 horas en la vivienda de la víctima ubicada en el poblado.



En esa fecha, el imputado ingresó a la vivienda sin el consentimiento de su ex pareja, a quien amenazó de muerte y lesionó en el cuello con un arma blanca.



Tras la violenta agresión se inició un forcejeó, enseguida la mujer logró salir de la vivienda y fue auxiliada por un familiar que la trasladó a una clínica, al tiempo que Omar “N” huyó.



El individuo fue capturado por la Policía Ministerial del Estado (PME) en días pasados, y el sábado tuvo su audiencia inicial de formulación de imputación.



Omar “N” quedó internado al Centro de Detención Provisional (Cedepro) a disposición del juez, quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado.